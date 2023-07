Due giorni per le Contee del farro

Oggi e domani, domenica 9 luglio, a cura dell’Associazione Pesaco, ritornano a Sant’Anastasio di Piazza al Serchio le "Contee del farro", un percorso con degustazione per le vie del paese di questo antico e sempre prezioso cereale. In caso di maltempo l’evento si terrà tutto al coperto presso il locale campo sportivo. Stasera l’evento prenderà avvio con la cena e la musica del dj Thomas Pilli . Domani, pranzo e cena allietati dal dj Francesco Follati e Shango Savana. Inoltre, nell’arco delle due giornate, rassegna degli antichi mestieri, attrazioni e giostre per i bambini e infine, domani, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, la novità di potere effettuare un volo con un elicottero da sei posti, al costo di 50 euro a persona. Il volo verrà effettuato se ci saranno almeno 5 passeggeri. Oggi, quando si parla di gastronomia della Garfagnana, il primo a essere ricordato è il farro, che dal luglio 1996 può vantare anche il riconoscimento Igp da parte della Unione Europea. I piatti tradizionali a base di farro sono il minestrone alla garfagnina, la zuppa, torta e durante l’estate il tipico piatto del farro freddo.

Dino Magistrelli