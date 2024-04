Due giornate culturali dedicate alla musica il 13 e il 14 aprile

Il Consiglio della Chiesa Valdese di Lucca ha il piacere di comunicare che le giornate del patrimonio culturale metodista e valdese, il 13 e il 14 aprile, saranno dedicate alla musica. Il tema è “Il ruolo della musica nella tradizione e nel cammino della riforma protestante e la Bach Renaissance”. Il programma prevede sabato 13 aprile dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 14 aprile sempre dalle 16 alle 19, l’ascolto nei locali della Chiesa in via Galli Tassi 50 a Lucca di musiche di Bach e Mendelssohnn. In entrambe le giornate gli ascolti saranno supportati da contributi audio video.