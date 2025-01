Due cene speciali per aiutare il Rwanda

Ben 6705 euro, una cifra mai raggiunta negli anni passati. E stato questo il ricavato della cena benefica che ieri sera il Ristorante La Bionda di Nonna Mary ed il ristorante Il Bugno di Fornaci, uniti dallo stesso grande spirito di solidarietà, hanno organizzato a favore dell’opera che in Rwanda viene portata avanti dall’associazione Amatafrica. L’incasso sarà devoluto per sostenere un nuovo progetto ovvero la realizzazione di un punto nascita presso la missione di Cyesa.

I soldi raccolti serviranno per portare avanti appunto questo progetto su cui s’incomincerà a lavorare subito dal 19 gennaio prossimo, quando un gruppo di Amatafrica volerà in Rwanda per fare il punto sulle iniziative ed i progetti intrapresi in questi anni. Un secondo gruppo, per proseguire questo lavoro, volerà invece in Rwanda a luglio.

La serata benefica, a dimostrazione del grande spirito di solidarietà della gente della valle, è stata un successo: 225 i partecipanti che hanno preso parte ad una bella serata, condita dalla splendida ospitalità del Bugno.