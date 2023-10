Trovato con la droga, si scaglia contro i carabinieri. Arrestato un 31enne

Lucca, 10 ottobre 2023 – Dopo la perquisizione che ha portato i militari a scoprire la droga, lui ha cercato addirittura di aggredirli. Per questo i carabinieri delle stazioni di San Concordio e San Lorenzo a Vaccoli hanno proceduto all'arresto in flagranza di un 31enne di origini albanesi, operaio, incensurato, residente a Quarrata, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I fatti risalgono allo scorso 7 ottobre, a Lucca, nei pressi dell’entrata del casello autostradale “Lucca Est”. I carabinieri procedevano al controllo dell’uomo che viaggiava a bordo della sua autovettura e una volta notato che il 31enne sin da subito manifestava evidenti segni di nervosismo, decidevano di accompagnarlo presso gli uffici di San Concordio per sottoporlo ad una perquisizione personale. Attività che l’uomo, giunto in caserma, cercava di evitare in ogni modo, in ultimo scagliandosi contro i carabinieri e ferendone uno ad una mano in maniera piuttosto seria.

Con non poche difficoltà i militari riuscivano a contenerlo e ad eseguire la prevista verifica, al termine della quale rinvenivano 200 grammi di cocaina che l’uomo celava nella biancheria intima. Il carabiniere ferito, visitato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca, dopo le cure del caso, veniva dimesso con una prognosi di 25 giorni. Lo stupefacente sequestrato, venduto al dettaglio, avrebbe fruttato una somma di circa 18.000 euro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso l’abitazione ove risiede in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.