Droga al supermercato. Un etto di hashish nascosto nel parcheggio

Continua il lavoro della polizia nel contrastare lo spaccio nel territorio. Gli agenti, durante un controllo hanno sequestrato 100 grammi di sostanza stupefacente. Nella serata di mercoledì, alle ore 20 circa, le Volanti hanno rinvenuto circa 104 grammi di hashish nel retro del parcheggio di un noto supermercato di Viale Puccini. L’intervento è avvenuto a seguito di segnalazione ricevuta dall’addetto dell’istituto di sicurezza dello stesso supermercato, che ha riferito di aver notato dei movimenti sospetti nel parcheggio. In particolare, l’uomo ha raccontato di aver visto un ragazzo in una zona vietata del parcheggio, delimitata da una rete da cantiere, che è scappato non appena l’addetto alla sicurezza gli ha chiesto per quale motivo si trovasse in quello spazio. Nello stesso momento, il dipendente dell’istituto di vigilanza ha notato un’autovettura di colore scuro con alcune persone a bordo accendersi e allontanarsi in fretta e furia.Controllando l’area, l’uomo ha rinvenuto un sacchetto di plastica contenente la sostanza stupefacente e ha chiamato la polizia.

Dopo aver controllato la zona limitrofa, i poliziotti hanno provveduto al sequestro della sostanza, che una volta analizzata è risultata hashish, per un totale di 104 grammi. Sono partite subito le indagini, grazie alle telecamere del supermercato, per risalire alla banda.

ia.na.