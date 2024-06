Doppio evento pubblico per celebrare la Repubblica. Protagonisti anche gli studenti

Un’esplosione di energia vitale e di autentica riflessione quella registrata a Lucca e Pietrasanta nel giorno della Festa Nazionale della Repubblica, in due distinte e partecipate cerimonie. Di pregio l’iniziativa della Consulta studentesca provinciale che, nel mese di maggio, ha condotto un sondaggio presso gli Istituti di secondo grado da cui è emerso il bisogno dei giovani di sentirsi maggiormente parte della Repubblica e di sviluppare un nuovo “linguaggio” comune con gli adulti. Come, ad esempio, quello proposto nel progetto pilota “1 Ciack – 2 Punti di vista”, che sta portando gli studenti dell’Isi Pertini, dell’Isi di Barga e dell’Istituto comprensivo Lucca centro storico a riflettere sul femminicidio attraverso un’inversione di ruoli “maschio/femmina” e una modalità audiovisiva a loro più vicina. La connotazione fortemente inclusiva della manifestazione si è concretizzata nel video augurale ai cittadini della provincia di Lucca da parte dei sindaci, delle giunte e dei consigli comunali.

"E’ il senso di comunità che – nel rispetto delle diversità – il vero carburante della Costituzione, ieri come oggi". Il Prefetto Giusi Scaduto ha sottolineato che "nelle celebrazioni del 2 giugno solennità e passione civile sono via via divenuti un inscindibile tutt’uno, lasciando intravvedere di continuo diversi punti di vista, ruoli e talenti ma sempre nella piena condivisione di quella cornice delineata dai Padri costituenti che pretende cittadini liberi e responsabili. Per tale intensità sono grata agli studenti e tutti coloro che hanno dato il proprio convinto contributo e chi ha partecipato all’organizzazione".

"Tra questi – ha sottolineato il prefetto – i sindaci di Lucca e Pietrasanta, Mario Pardini e Alberto Giovanetti, il Presidente della Provincia, Luca Menesini, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Arturo Sessa che ha curato la parte militare della Cerimonia, i Dirigenti scolastici. Un ringraziamento speciale a Pietro Zucchelli, Tommaso Torlai, Andrea Calistri, Lara Castigliola, Paola Gatto, Chiara Vernazza e Matilde Rolle della Consulta provinciale studentesca la cui vibrante coscienza civica rende più luminosa la continuità della Repubblica".