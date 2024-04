Doppio cordoglio a Montecarlo. Addio a Luigi e Carlo

Cordoglio doppio a Montecarlo per la scomparsa di due persone molto conosciute e che hanno dato lustro al paese. In pochi giorni sono Luigi Rinaldo Lucchesi e il dottor Carlo Lunardi. Il primo è stato artefice dello sviluppo dell’azienda ubicata in località Luciani che portava il suo nome e che era specializzata nel ferro battuto. Un punto di riferimento del settore. Aveva 83 anni e negli anni Settanta fu anche consigliere comunale di opposizione. Il dottor Lunardi era un medico stimatissimo, psicoterapeuta, con diverse specializzazioni. Sapeva però coniugare il suo sapere ad una profonda umanità e per questo era stimato ed apprezzato. Il figlio Ugo, anche lui medico, è assessore in Comune a Montecarlo e nei primi anni Novanta fu anche sindaco del paesino collinare famoso per il vino. Due figure che hanno lasciato una traccia indelebile e che sono state ricordate anche dal sindaco, Federico Carrara e dal consigliere regionale ed ex sindaco Vittorio Fantozzi.

Personaggi che in un borgo piccolo e affiatato hanno dato molto. Poche settimane fa stesso sentimento per la scomparsa di Duilio Paoli, storico commerciante di calzature in via Roma che aveva fondato e che era frequentato da clienti provenienti da tutta la Provincia.

Ma.Ste.