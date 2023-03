Doppio appuntamento per celebrare “The dark side of the moon“

Nuovo doppio appuntamento musicale in programma a Sky Stone & Songs, in via Vittorio Veneto. Giovedì 23 marzo, infatti, ci sarà un’apertura straordinaria serale, ormai una costante per il negozio di René Bassani (nella foto), in occasione dell’uscita dello speciale ricchissimo cofanetto che festeggia i cinquant’anni del leggendario disco “The dark side of the moon“ dei Pink Floyd, ovvero “The dark side of the moon 50 th anniversary boxset”. Per questa occasione è stata programmata una nuova “puntata“ della rassegna “Friday I’m In Love“, dedicata appunto al celeberrimo lavoro dei Pink Floyd, relatore lo stesso Bassani.

Non si tratterà in realtà di una celebrazione, ma di un punto di vista personale di René, che cercherà di far capire le sue ragioni relative ad alcune ombre che per lui aleggiano su questo disco. Questo sicuramente animerà una discussione che si spera sia molto interessante e, dove, sicuramente, ci sarà spazio e attenzione per parlare della figura del produttore Alan Parsons.

Grande successo, intanto, per gli incontri della nuova iniziativa “Wednesday break my heart“, che vede ogni mercoledì, alle ore 18, uno spazio aperto a tutti per poter parlare di un disco che ha caratterizzato la propria vita, che l’ha cambiata o resa migliore o peggiore, che insomma ha in qualche modo colpito dritto al proprio cuore.

p. cer.