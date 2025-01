Doppia vittoria fuori casa per i giovani del baseball

Doppia vittoria fuori casa per i giovani atleti del DRK Baseball Capannori U12 che hanno iniziato la stagione 2025, conquistando due vittorie nella prima giornata della Tuscany Indoor League, a Pontassieve. I "Draghetti", hanno dimostrato grande determinazione, disciplina e voglia di fare. "Per noi adesso la priorità è crescere come squadra partita dopo partita – sottolinea lo staff tecnico –. Siamo ancora in fase di rodaggio e c’è molto da lavorare, ma siamo felici dell’atteggiamento del nucleo storico: i gemelli Roberto e Gabriele d’Amico, Giorgio Sanson, Francesco Brogi, Martin e Kevin Prosper si sono dimostrati sempre attenti nell’aiutare in campo chi era alla prima partita, come Ginevra Cadringher, Giorgio Nieri, Leonardo e Federico Ferrari, Leonardo Pacifici e Carlo Favilla. E Siamo felici dell’arrivo di Lorenzo Porto".