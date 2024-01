Doppia ospitata e doppio sold out per Leonardo Pieraccioni

Grande attesa per la serata lucchese del regista Leonardo Pieraccioni che sarà venerdì al cinema Moderno e all’Astra per un doppio incontro con il suo pubblico già sold out. Dopo il suo doppio saluto sarà proiettato il suo ultimo film, in uscita giovedì, dal titolo “Pare parecchio Parigi”. Un’esilarante commedia da lui diretta e che vede al suo fianco Nino Frassica, nel ruolo del padre malato che esprime il desiderio di visitare la capitale francese, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua, nel ruolo delle sorelle del protagonista, interpretato dallo stesso Leonardo Pieraccioni.

Nel corso delle prossime settimane, come ha anticipato il gestore delle sale lucchesi Simone Gialdini, seguiranno appuntamenti con registi e interpreti del cinema italiano che hanno riconosciuto al pubblico lucchese una partecipazione a tutti gli appuntamenti che ha visto ospiti in città per parlare dei propri film. L’annuncio di un importante evento avverrà a fine gennaio. Conto alla rovescia.