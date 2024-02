Dopo Nibali un’altra stella al Fedeltà allo Sport. Anche Rebecca Tarlazzi riceverà la sfinge d’oro

Dopo Vincenzo Nibali, asso del ciclismo, entra anche il pattinaggio artistico a rotelle nel Premio Fedeltà allo Sport e lo fa in grande stile con la più decorata atleta del mondo di tutti i tempi: la bolognese Rebecca Tarlazzi, vincitrice in carriera di ben 16 titoli mondiali, l’ultimo prima di dire addio all’attività agonistica, conquistato il 29 settembre dello scorso anno ad Ibagué-Tolima in Colombia. Il 3 giugno nella 25ª edizione, riceverà la sfinge d’oro, coniata dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi, nel parterre dell’Hotel Country Club di Gragnano.

"Il premio - commenta l’organizzatore Valter Nieri - non poteva dimenticarsi della Regina del pattinaggio artistico che ha regalato emozioni con le sue prove e le sue sequenze spettacolari agli sportivi di tutto il mondo, dove a ritmo di musica e curate coreografie i suoi movimenti circolari frutto di una grande coordinazione motoria sono spesso risultati la perfezione assoluta in uno fra gli sport maggiormente tecnici che richiedono una grande preparazione e sudati allenamenti per emergere".

Rebecca Tarlazzi si è ritirata dall’attività agonistica da campionessa mondiale in carica lo scorso anno all’età di soli 24 anni. Molto importante nella sua carriera è stata anche la figura del tecnico federale Michele Terruzzi.

Ma. Ste.