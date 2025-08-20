Dopo Jasmine c’è Silene. La pallavolista di Fornoli oro iridato con la Under 21

Silene Martinelli, 19 anni, conquista il titolo ai Campionati del Mondo di Surabaya in Indonesia con la Nazionale under 21 di Pallavolo. Un’altra atleta di Bagni di Lucca, residente nella frazione di Fornoli, sulle orme di Jasmine Paolini, si impone all’attenzione mondiale nel Volley nelle file dell’Italia, con la vittoria nel campionato del Mondo in Indonesia.

Le azzurrine, guidate dal coach Gaetano Gagliardi, hanno avuto un percorso esaltante, battendo prima la Cina e il Brasile, entrambe per 3-0 e superando poi nella finalissima che valeva la medaglia d’oro il Giappone, al termine di una partita incerta fino alla fine, conclusasi solo al quinto set. Un successo che segna un’impresa storica per la nazionale azzurra ed una giornata memorabile per Silene Martinelli, che milita in serie A2 nella squadra "Trasporti Bressan Offanengo" (Cremona), che da Fornoli sale sul tetto del Mondo, laureandosi campionessa. La nazionale Under 21 femminile, dopo l’argento conquistato nel 2023 e l’oro vinto nel 2021, torna sul gradino più alto del podio della rassegna iridata.

Un bilancio semplicemente straordinario e in tutta Bagni di Lucca si esulta alla grande per la neo giovane campionessa, residente a Fornoli con i genitori. Bagni di Lucca si conferma culla di grandi talenti: dopo Jasmine Paolini nel Tennis, oggi per la sua campionessa del mondo, la centrale classe 2006 di Fornoli Silene Martinelli.

Il sindaco Paolo Michelini esprime la soddisfazione e l gioia di tutta la comunità congratulandosi con la giovane campionessa.

Marco Nicoli