Dopo il restyling riapre Upim. Negozio storico a Fornaci

Il negozio Upim di Fornaci non è solo una realtà del tessuto commerciale del centro commerciale naturale di Fornaci, ma è parte integrante della sua storia essendo presente da ben 31 anni; anzi, molti di più se si considera che, prima della gestione dell’attuale proprietà, in paese era già presente un punto vendita affiliato a Upim dal 1977. Per questo c’è molta curiosità in paese ed in tutta la Valle del Serchio per l’imminente riapertura del negozio, che circa un mese fa ha chiuso i battenti per un completo rinnovo dei locali. Nuova inaugurazione giovedì 21 marzo con il taglio del nastro previsto per le ore 9. Il negozio di Fornaci è la storia, le origini, il figlio primogenito e prediletto, di un gruppo commerciale che vanta oggi punti vendita in tutta la regione, creato dagli imprenditori Ada Tamagnini e Vincenzo Fonti.