“Donne allo specchio“. Apre la mostra di Leonarda Bochatay

Da oggi al Grand Hotel Guinigi in via Romana, 1247 è possibile visitare l’esposizione "Donne allo Specchio" di Leonarda Bochatay, curata dall’Associazione Promo-Terr, che propone un "Percorso D’Arte" che, partendo dalla hall, guiderà il visitatore in un tour artistico. Il percorso, aperto anche ai non clienti, conferma la volontà della struttura alberghiera di valorizzare la cultura e l’arte offrendo ogni mese un artista diverso. Leonarda Bochatay nasce da padre svizzero e madre italiana compie i suoi studi a Sion nel Cantone Vallese (CH) diplomandosi a pieni voti. Sì diletta nel disegno sin da bambina sulle orme del padre, ricercato pittore e scultore in quel Cantone; inizia con la pittura soffermandosi sul paesaggio e poi sul figurativo dove esplode con grande maestria, numerosi sono gli attestati ed i premi che Leonarda acquisisce negli anni. I suoi maestri sono i grandi pittori del prima e dopo novecento, di cui conosce profondamente le tecniche. Un percorso quello offerto da "Donne allo Specchio" che rivela tutta la sensibilità artistica di questa artista in un tema, quello sulla violenza di genere, purtroppo molto attuale.