Il regalo più prezioso: “Donate il sangue, i centri sono aperti anche per la vigilia”

Lucca, 20 dicembre 2023 – Il signor Canio Laturra è un esempio per tutti: è giunto nientemeno che alla 90esima donazione di sangue, a dimostrazione che il gesto è semplice quanto essenziale. “L’impegno di tutti i donatori, con cui ogni giorno ci troviamo ad interagire – dichiara Rosaria Bonini, direttrice della struttura di Immunoematologia e Medicina trasfusionale – è davvero encomiabile. Ci fa particolarmente piacere accogliere chi comincia adesso a donare sangue, ma riteniamo anche importante celebrare tutti coloro che raggiungono un numero significativo di donazioni, come abbiamo fatto nei giorni scorsi con il signor Canio Laturra, che è arrivato a 90 donazioni. L’invito alla cittadinanza è a seguire questi esempi virtuosi”.

“Diventare donatori è facile - chiude la dottoressa Bonini -. E’ sufficiente avere 18 anni, esser in buona salute e pesare più di 50 chilogrammi. Per accedere al percorso è sufficiente prenotarsi al centro trasfusionale oppure contattare un’associazione di donatori. La donazione di sangue può essere fatta 4 volte all’anno per gli uomini e 2 volte per la donna in età fertile. La donazione di plasma, indispensabile per la produzione di farmaci salvavita, può invece essere effettuata ogni 14 giorni”.

E l’occasione si propone anche in queste festività dove il “dono“, appunto, può assumere un significato più importante. Domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, il Centro Trasfusionale di Lucca resterà infatti aperto per ricevere le donazioni e quindi a disposizione di tutti i cittadini. “Quando abbiamo effettuato la programmazione annuale - evidenzia la dottoressa Bonini - insieme ai miei colleghi e collaboratori abbiamo valutato che tre giorni consecutivi di chiusura (24, 25 e 26) avrebbero potuto determinare delle criticità nelle scorte di sangue. Abbiamo così stabilito di garantire il servizio il 24 dicembre, anche se giorno festivo e vigilia di Natale“.

“Invitiamo quindi i donatori di sangue, in particolare quelli che hanno difficoltà a venire da noi nei giorni feriali, ad approfittare di questa opportunità – è l’appello – , che ci permetterà anche di scambiarci gli auguri di Buone Feste. Noi coglieremo l’occasione per ringraziare di cuore i donatori e le associazioni di volontariato per questo importante gesto di solidarietà e generosità, che aiuta altre persone e supporta il servizio sanitario, garantendo che le attività sanitarie non subiscano interruzioni. Il sangue e i suoi componenti restano infatti insostituibili e sono sempre più fondamentali nella sanità moderna”.

Alla chiamata i consiglieri comunali, guidati dal presidente del consiglio Enrico Torrini e accompagnati dal sindaco Mario Pardini, rispondono. Nei giorni scorsi infatti hanno partecipato all’iniziativa rivolta alla donazione all’ospedale “San Luca” i consiglieri Mara Nicodemo, Gabriele Olivati, Giovanni Giannini, Alessandro Di Vito, Andrea Barsanti, Niccolò Maltese e Massimo Fagnani, oltre al sindaco e al presidente.

Laura Sartini