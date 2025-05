Bagni di Lucca diventa interattiva. Un calendario online per i turisti

Un calendario on line per promuovere l’offerta turistica e offrire informazioni sugli eventi in programma sul territorio. E’ stato presentato sabato mattina, al la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri dall’assessora alle manifestazioni Priscilla Valentino e dall’assessore al commercio Roberto Strigoli. Il progetto, realizzato con la collaborazione grafica di Ilenia Pisani, intende pubblicizzare al massimo le iniziative sul territorio comunale, nel periodo estivo da giugno a settembre, organizzate direttamente dal comune, dalle Associazioni locali e/o dai comitati paesani Innanzi tutto è prevista la implementazione del portale www.bagnidilucca.info, munendo la pagina di un calendario interattivo sempre accessibile.

Attraverso una grafica ben fatta e, soprattutto, una facile reperibilità tramite appositi Qr code posizionati in strutture ricettive, il portale ha lo scopo di accentrare la moltitudine di eventi in un unico e comodo ambiente digitale, perché tutti abbiano la visibilità e la pubblicità adatte. Il portale verrà continuamente aggiornato. "È stato un lavoro lungo che ci ha visti impegnati per vari mesi – ha affermato l’assessora Priscilla Valentino –, con lo scopo di valorizzare i tanti eventi, anche più di un evento al giorno dal lunedì alla domenica. Il turismo che fruisce del nostro territorio va accolto, indirizzato ed informato, per questo riteniamo sia necessario fare rete per cambiare la percezione del paese e creare davvero una comunità".

L’incontro si è concluso con gli interventi di rappresentanti delle associazioni, che hanno presentato ed esposto le iniziative ideate e programmate per l’estate al fine di richiamare i visitatori e turisti e renderne più piacevole il soggiorno". L’ultima fase della rassegna, si terrà dal 15 al 2 giugno.

Marco Nicoli