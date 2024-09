Don Jean si insedierà in Garfagnana domenica pomeriggio

Domenica 15 settembre don Jean Damascene Mugiraneza (inizierà il proprio ministero pastorale come amministratore pastorale di Camporgiano, Capricchia, Careggine, Casciana, Cascianella, Filicaia, Poggio, Puglianella, Roccalberti, Roggio, Sillicano, Vagli Sopra, Vagli Sotto, Vitoio-Casatico, in pratica dell’intero territorio dei Comuni di Camporgiano e Vagli e in parte di quello di Careggine. La cerimonia d’ingresso avverrà nella chiesa di Camporgiano alle 17 . Dopo la presentazione e il ricevimento delle autorità seguirà la celebrazione della Messa. Don Damascene, come è ormai conosciuto e chiamato in Garfagnana, dove ha prestato servizio nella parrocchia di Castelnuovo negli ultimi mesi, è nato in Ruanda, il 12 ottobre 1974, mentre è stato ordinato sacerdote, sempre in Ruanda, il 15 agosto 2003.

Dino Magistrelli