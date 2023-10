Don Ciotti, doppia iniziativa. Il fondatore di “Libera“ parla di mafie, ambiente e guerra

Doppio appuntamento con don Luigi Ciotti (nella foto), fondatore di “Libera“, l’associazione contro le mafie, che sarà a Lucca domani per due incontri, uno con le scuole lucchesi la mattina e uno con la cittadinanza nel pomeriggio, organizzati dalla Scuola per la Pace e il Presidio di Libera Lucca “Giuliano Guazzelli“. Due incontri diversi tra loro non solo per tempistica, ma anche per i temi trattati.

La mattina, infatti, è dedicata alla legalità e l’incontro ‘Riprendiamoci la speranza’ - che si svolgerà nella chiesa di San Francesco a partire dalle 10:30 - vedrà la partecipazione, oltre che di don Ciotti, anche del generale di Corpo d’armata dei Carabinieri, Giuseppe Governale che ha guidato i ROS dal 2015 al 2017 ed è stato direttore della DIA dal 2017 al 2020.

L’iniziativa è rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e ha riscosso una forte adesione da parte del mondo scolastico che, per partecipare in modo attivo al dialogo proposto domani, hanno effettuato momenti di riflessione durante le settimane scorse, sui temi quali la legalità, il contrasto alle mafie, la giustizia sociale e quella ambientale. Per partecipare a questo incontro è obbligatoria la prenotazione da parte delle scuole interessate.

Il pomeriggio, invece, sarà dedicato ai temi della pace: l’incontro con don Ciotti sarà incentrato su “L’Italia ripudia la guerra, art.11 – Conflitti, guerre, ingiustizie“ e proporrà una riflessione sull’attuale situazione internazionale, caratterizzata dalla presenza sempre più grande di guerre e conflitti, per creare i presupposti di una rinascita di un forte e plurale movimento pacifista di cui si ha grande bisogno. L’iniziativa - alla quale aderisce anche il Forum per la Pace di Lucca - Ripudiamo la guerra - si svolge a ingresso libero (fino ad esaurimento posti) nella chiesa di San Francesco, a partire dalle 17.30. Per informazioni e prenotazioni: Scuola per la pace, telefono 0583417418; mail: [email protected]