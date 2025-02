Domenica sfilata del CarnevalMarlia

CAPANNORITutto pronto per l’edizione 2025 del CarnevalMarlia che parte domenica e proseguirà il 16-23-2 marzo, con il 9 marzo lasciata come data eventuale di recupero nel caso saltasse una domenica a causa del maltempo. Nella speranza di avere la clemenza di Giovepluvio, domenica si comincia. Aprirà la sfilata il carro de "Il Marillone" (da Marilla, l’antico nome della frazione più popolosa del Comune di Capannori), maschera simbolo del Carnevalmarlia. Non ci sarà la gara ma i rioni proporranno comunque le loro opere. La Fraga sfilerà con il carro "Topo Gigio & C.". Ponticello Selvette con il carro "C’è chi gioca e chi viene soggiocato". San Donnino con "Girotondo di pace". Santa Caterina con "Salviamo la natura? Si Riciclando". Inoltre le scuole Infanzia Don Aldo Mei sfileranno con un piccolo carro con lavori in cartapesta realizzati dai bambini stessi. Come al solito ricco di programma di animazione per i più giovani, con giochi di magia e molto altro e gastronomia assortita per tutti i palati, con prodotti tipici ma anche pasta fritta, cioccolata, i classici necci e molto altro. Una manifestazione tra le più longeve del genere, con oltre 120 edizioni: le prime notizie risalgono addirittura al 1904. Sempre per rimanere in tema di Carnevali, quello di Porcari, rinviato domenica scorsa per il lutto che ha colpito la comunità per la morte di Edilio Stefani, partirà domenica 9 febbraio e proseguirà nelle domeniche successive: 16-23 febbraio e 2 marzo. Qui non sono previste date di recupero. Ma.Ste.