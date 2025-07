Domenica all’Alpe di Sant’Antonio. Omaggio a Fosco Maraini. Una vita tra i sentieri antropologici

Appuntamento imperdibile questa domenica all’Alpe di Sant’Antonio, piccolo borgo montano a circa 900 metri di altitudine del comune di Molazzana, dove si terrà la consueta cerimonia in ricordo del celebre antropologo, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta fiorentino Fosco Maraini, che in questi luoghi aveva scelto di vivere e poi di riposare per sempre. Prevista per le 11 la commemorazione, proprio all’interno del cimitero dell’Alpe dove ha voluto essere sepolto Maraini, alla quale la famiglia invita istituzioni e amici alla partecipazione. Quest’anno, la giornata sarà inoltre arricchita dalla presenza della figlia di Fosco, la scrittrice, poetessa e saggista Dacia Maraini. Grazie al Cai Garfagnana, al Comune di Molazzana e alla manifestazione Festival della Montagna "8 Sassi" del Cai Lucca, oltre alla cerimonia al cimitero dell’Alpe, sono in fase organizzativa due ulteriori incontri, che potranno consentire a Dacia Maraini di conoscere meglio gli amici di Fosco e scambiare con loro ricordi e aneddoti di vita vissuta nei tanti mondi esplorati dall’uomo e dal padre. Alle 14, al Rifugio Alpe di Sant’Antonio, avrà luogo il dialogo "Il legame tra Fosco Maraini e le Alpi Apuane, dall’alpinismo a una scelta di vita e oltre", mentre alle 17, al Teatrino del borgo di Sassi, verrà proiettato il documentario "Hindu Kush" di Carlo Alberto Pinelli e Franco Alletto. Si tratta di un raro filmato che racconta la spedizione del 1959 al Saraghar Peaknel, Pakistan orientale, guidata dallo stesso Maraini. Intorno alle 18.15, alla fine della proiezione, Dacia Maraini e Mieko Namiki Maraini, moglie di Fosco, concluderanno la manifestazione "8 Sassi" incontrando e salutando tutti i partecipanti.

Fiorella Corti