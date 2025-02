Domani carnevale con show di magia, animazione e ’frati’

Il Centro parrocchiale “Monsignor Fabio Unti” di Nave, che si trova proprio accanto alla chiesa di San Matteo, organizza - per domani a partire dalle 15 - una Festa di Carnevale per i bambini e per i loro genitori e familiari, in collaborazione anche con il gruppo attività di Sant’Angelo e con il gruppo Donatori di sangue Fratres di Nave. Previsto anche uno spettacolo di magia con gli “Al quadro”, animazione con “truccabimbi” e laboratori a cura dell’associazione “Acchiappasogni” e la premiazione della mascherina più bella. Per tutti i presenti focaccia e nutella, cenci e una pioggia di frati.

Info: 340/3673995; 333/4502664 (whatsapp).