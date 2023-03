Domani a Sinfonia l’ascolto guidato di ”Andrea Chenier”

”Il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani di Lucca e Porcari“ organizza, per domani alle ore 17.30, all’Auditorium della Scuola di Musica Sinfonia - Via N.Sauro - , in collaborazione con la scuola stessa, l’ascolto guidato dell’opera “Andrea Chenier” di Umberto Giordano, che figura nel programma del Teatro Alla Scala di Milano nella presente stagione. Relatore e pianista il Maestro Massimo Salotti, soprano Alessandra Meozzi. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti, gli organizzatori fanno sapere che è gradita la prenotazione telefonando al numero 3479951581.