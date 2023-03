Dolcezze e golosità ai due caffè bistrot gestiti dai pasticcieri Fipe

Un’edizione particolare dolce e golosa quella di Verdemura 2023. Ci saranno infatti anche i pasticcieri di Fipe Confcommercio Lucca fra gli attivi protagonisti della tradizionale mostra – mercato dedicata al giardinaggio e al vivere all’aria aperta, in programma da oggi a domenica. Grazie a una importante collaborazione con Lucca Crea, infatti, ai pasticceri Fipe è stata affidata quest’anno, per la prima volta, la gestione dei due punti ristoro – ribattezzati “Caffè Bistrot” – che troveranno spazio all’interno della fiera.

Le attività aderenti all’iniziativa, tutte ovviamente iscritte a Confcommercio, sono: Sottopoggio, La Stella, Lady B, La Perla, Belluomini, Le Bontà, Grelia e Pasticceria Sandra. All’interno dei due “Caffè Bistrot” i pasticceri Fipe presenteranno per esser degustate prelibatezze di vario genere come panini, biscotti e dolci, venduti anche in abbinamento a formaggi grazie alla collaborazione con il Caseificio Cinerella.

Un’ampia gamma di sfiziosità che potranno essere accompagnate con bevande di vario genere. Insomma, luoghi ideali per intervallare una passeggiata nella mostra – mercato con la degustazione di squisiti prodotti tipici, a cura del team di eccellenze pasticcere lucchesi. “Dopo il felice esperimento in occasione di “Lucca in Maschera” – dicono i pasticcieri aderenti all’iniziativa –, abbiamo deciso di nuovo di unire le nostre forze e di prender parte a un’altra importante iniziativa per la città. E anche stavolta lo faremo lavorando di squadra, mischiando e unendo così le nostre competenze, nella speranza di ottenere il consenso del pubblico di Verdemura“.

“Ringraziamo Lucca Crea e Confcommercio per questa nuova collaborazione che andiamo a instaurare – concludono – , con l’auspicio che questo spirito e questa voglia di lavorare assieme crescano sempre di più nel tempo, coinvolgendo il maggior numero possibile di colleghi”.