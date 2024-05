Divertimento e inclusione con "Montagna per tutti"

Fine settimana dedicato alla "Montagna per tutti". L’evento domani e domenica: la giornata di domani si svolgerà in paese e la seconda, invece, cambia la location. L’obiettivo principale di "Montagna per tutti" è quello di offrire anche alle persone con disabilità l’opportunità di godere della bellezza e della tranquillità della montagna, attraverso un’ampia gamma di attività pensate per promuovere inclusione, condivisione, divertimento, autonomia e sport.

Domani sarà dedicato in parte ai bambini con Gilberto e Antonella de "Il luogo dei Ragazzi" che pianteranno alcune piante insieme ai ragazzi/bambini e adulti. Ci saranno letture sui temi della disabilità, natura, ambiente, con il gruppo della biblioteca errante. Sarà possibile fare arteterapia con Martina Rosati. In piazza XX Settembre sarà presente lo street food, il dj set con Betta ed altre iniziative. La giornata di domenica si snoderà in due parti distinte. La prima con l’escursione con le joelette con ritrovo alle 8.45-9 al Rifugio Casentini, con la partecipazione della Cri sezione di Bagni di Lucca, Cai sezione Castelnuovo e Lucca, Gruppo trekking Pegaso, Jurassic Bike e con le persone che parteciperanno alla staffetta blu per l’autismo, e tutte le persone che si vorranno unire, sul Sentiero del Belvedere con vista da sopra, sul canyon dell’Orrido di Botri.

Finita la passeggiata i partecipanti scenderanno a Ponte a Gaio dove ci sarà la possibilità di pranzare al rifugio Nido dell’Aquila su prenotazione 0583.800022 o allo stand enogastronomico dell’associazione Ermete Zacconi. Nel pomeriggio sarà la volta delle varie associazioni sportive impegnate a fare sport.

Marco Nicoli