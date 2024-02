Dopo una fase di sperimentazione, diventa operativo lo "Sportello del riuso" presentato, nella sede del Centro di Ricerca Rifiuti Zero al Polo tecnologico di Segromigno in Monte, dall’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e dal coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Rossano Ercolini, alla presenza di Daniele Guidotti e dei rappresentanti di alcune associazioni coinvolte nel progetto. Rivolgendosi allo sportello telefonicamente o tramite whatsapp i cittadini saranno indirizzati alle realtà del territorio che fanno parte del Sistema Municipale del Riuso: Nanina Società Cooperativa Sociale, Lillero, Agricola Calafata, Hacking Labs, Miniere Urbane, Bi-Done centro riuso creativo, Comitato Rionale Santa Caterina, Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Terra di Tutti, Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008, Associazione Paideia, insieme per l’educazione, Associazione Per Lammari.

Il servizio informativo è rivolto anche alle aziende che vogliono rimettere in circolo scarti di produzione o giacenze di magazzino, impedendo che materiali e oggetti ancora utilizzabili finiscano in discarica. "Alla luce dei buoni risultati ottenuti nella fase sperimentale – spiega l’assessore , Giordano Del Chiaro – abbiamo reso strutturale lo sportello, con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini ai circuiti del riuso presenti sul nostro territorio dando loro un punto di riferimento per ricevere spiegazioni e consigli utili su come e dove poter conferire gli oggetti usati. Un’ attività che fa parte del Sistema Municipale del Riuso creato dalla nostra amministrazione con Ascit e Centro di Ricerca Rifiuti Zero".

Già da lunedì sarà possibile contattare il numero dedicato 353 4314224.