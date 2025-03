Distretto calzaturiero: "Innovazione e territorio per rafforzare l’intera filiera"

Prima assemblea, al Polo calzaturiero, della rete Tuscany4shoes, il consorzio che riunisce 63 imprese della filiera toscana, con la nuova presidenza dell’imprenditrice Serena Cecchini. Nel corso dei lavori, Pietro Angelini, in qualità di TEM della rete per NAVIGO, ha illustrato il bilancio 2024 e lo stato di avanzamento dei progetti e dei servizi. "In questa nuova fase è fondamentale mettere al centro le imprese della rete, rafforzando il dialogo, promuovendo azioni concrete per valorizzare le specificità del nostro comparto, sempre più orientato alla sostenibilità, alla digitalizzazione e alla comunicazione – ha dichiarato Serena Cecchini –. In questo percorso, il rapporto con il Comune di Capannori rappresenta un punto di forza". "L’esperienza della rete Tuscany 4 shoes – ha dichiarato il vicesindaco Matteo Francesconi – è uno strumento di aggregazione delle imprese del distretto calzaturiero importante che l’amministrazione comunale insieme alle imprese e alla Camera di Commercio ha accompagnato fin dai primi passi. Il distretto ha bisogno di fare rete, di servizi innovativi, di essere accompagnato nell’innovazione dei processi digitali, nell’internazionalizzazione. Il lavoro fatto con la partnership di Navigo, degli altri attori del Polo, delle categorie e della CCIAA è stato molto importante. Il Comune conferma il suo impegno, anche politico, a supporto della rete economica. A partire dalla richiesta alla Regione Toscana di lavorare per uno specifico distretto della calzatura nell’ambito del distretto Moda". Presente all’incontro anche Andrea Giannecchini, presidente di CNA Lucca.

B.D.C.