Distilleria Indie festeggia un anno. Tre appuntamenti a dicembre

Un anno fa apriva i battenti nel comune di Barga, era l’8 dicembre la prima distilleria carbon neutral della provincia di Lucca ed anche la prima di gin. Indie il suo nome, un progetto portato avanti dopo il lancio negli anni passati del loro gin Ambrosia, dai due giovani imprenditori barghigiani Saverio Bertagni e Francesco Marcucci. Indie, grazie anche alle sue proposte di intrattenimento, un cocktail bar ed una enoteca, è diventata in un anno un punto di riferimento, e così di sicuro sarà anche per l’intenso mese di dicembre nel quale la Distilleria propone infatti una serie di tre imperdibili eventi all’interno della struttura. L’8 dicembre, in occasione dell’anniversario di apertura , saranno aperti a tutti dalle ore 14 il bar e l’enoteca, con l’opportunità di vedere il distillatore funzionante. Il 15 dicembre la distilleria ospiterà invece la festa del Rally del Ciocchetto per il secondo anno consecutivo. Il 26 Dicembre torna invece una delle feste più amate da tante generazioni di barghigiani: l’appuntamento con la "Festa dal Trick", evento che dal Camberello di Barga si è spostato lo scorso anno presso la distilleria. Un dopo-Natale speciale che continua per tanti la festa! La musica dei Pegnana Punkcakes prenderà il via dalle 15, seguita da un dj set di Vitamina Jeans.

La Distilleria Indie, durante tutto il mese di dicembre, si trasformerà inoltre in un luogo non solo di eventi, ma anche di opportunità per acquistare pacchetti natalizi esclusivi: oltre ai tradizionali panettoni, le confezioni di Ambrosia Gin e del nuovo arrivato, l’Amaro del Riccio Garfagnino. I prodotti sono abbinabili anche ad altre eccellenze del territorio come le Praline al gin della cioccolateria Theobroma di Fornaci o i biscotti artigianali alla farina di castagne della Pasticceria Lucchesi di Barga.