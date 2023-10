Dissesto idrogeologico. Partiti gli interventi

Dissesto idrogeologico. Partiti i lavori affidati dal Comune per intervenire sul consolidamento franoso del versante in località Catagnana a seguito del dissesto verificatosi dopo intense precipitazioni piovose del gennaio 2014. Lungo l’iter per trovare i finanziamenti, ma alla fine il Comune è riuscito ad ottenere il contributo determinante dal Ministero che ha coperto l’intero importo previsto dal progetto esecutivo per il primo lotto di 830mila euro. Secondo l’amministrazione comunale, come riporta l’assessore Pietro Onesti, l’intervento dovrebbe essere concluso con la fine del 2023.