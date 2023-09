Disagi lunedì 25 per lavori alla rete idrica in un’ampia area

Disagi per l’erogazione dell’acqua in centro lunedì 25. Geal SpA comunica che a per lavori sulla rete idrica, lunedì dalle 9 alle 12 potrà essere sospesa l’erogazione dell’acqua nell’area dal Baluardo Cairoli, al Baluardo San Colombano, via Brunero Paoli, via Buiamonti, via dei Bacchettoni, via del Bastardo, via del Fosso, via del Gonfalone, via della Fratta, via della Quarquonia, via della Zecca, via Elisa, via Michele Rosi, piazza San Francesco, via San Leonardo, via Santa Gemma, piazza S.Maria. E dalle 12 fin alle 19 in piazza della Zecca, piazza San Francesco, via del Fosso, via della Fratta, via della Zecca, via Fillungo, via Michele Rosi, via Santa Gemma.