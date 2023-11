Disagi in tutta la Valle del Serchio. Tra cali energetici e salti di rete

Sono ancora diversi i Comuni dell’Alta Garfagnana alle prese con le interruzioni di energia elettrica della rete, fortunatamente sostituita da generatori, a causa della caduta di piante per le precipitazioni e il vento. A Minucciano si è registrata anche la temporanea assenza di collegamento telefonico. A Castelnuovo domenica era stato riaperto il Centro operativo comunale (Coc) per monitorare costantemente il livello del torrente Turrite Secca, a seguito degli svasi delle dighe Enel. Il presidente dell’Unione Comuni Andrea Tagliasacchi sottolinea che il sistema di protezione civile della Garfagnana ha risposto, come sempre, con grande tempestività ed efficienza. Tra le note positive la riapertura alla circolazione del ponte di Cogna di Piazza al Serchio.

Sul territorio comunale di Sillano Giuncugnano sono state poste in sicurezza le piccole frane esistenti e la riapertura al transito della strada comunale Camporanda-Metello. Rinviate a sabato 11 e domenica 12 le celebrazioni promosse dal gruppo Alpini. A Castelnuovo rinviato a data da stabilire l’annuale concerto della filarmonica "Verdi" all’Alfieri. Anche a Vagli Sopra è stata annullata la festa di Santa Cecilia, promossa ogni anno dalla locale filarmonica "Puccini", presieduta da Mariano Balducci.

Dino Magistrelli