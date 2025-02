Disagi a Matraia per una frana. E i fulmini fanno saltare centralina Enel

LUCCAIl maltempo della ultime ore non ha risparmiato il Comune più grande ed esteso della Piana. A Capannori una sola criticità, ma piuttosto seria. Mentre ha tenuto il reticolo minore, si è verificata una frana in collina, in via delle Grotte, nella frazione di Matraia, tra il bivio per via di Matraia e quello per località Le Cave. Nessuna abitazione è rimasta isolata, ma un pezzo di strada è occupato da terra e detriti che sono scesi giù. I residenti, informa il Comune, possono utilizzare la restante parte di via delle Grotte e via di Casale. Ma è necessario programmare gestire un primo intervento di sistemazione e di ripristino.

A macchia di leopardo qualche problema con l’erogazione dell’energia elettrica. A tale proposito Enel fa sapere che "una cabina elettrica di trasformazione in via Centenario, nel territorio Porcari, è stata danneggiata dai fulmini. A fronte della tenuta dell’impianto, grazie ai sistemi di protezione e alle operazioni di gestione rete elettrica in telegestione, che hanno consentito di individuare una soluzione provvisoria di alimentazione, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha dovuto tuttavia programmare con urgenza un piano di lavoro per la sostituzione della componentistica danneggiata per il ripristino del normale assetto di rete.

L’intervento ha richiesto una interruzione temporanea del servizio elettrico per alcune utenze nell’area interessata: grazie a bypass da linee di riserva, l’area del "fuori servizio" è stata circoscritta, sia in termini di estensione sia di tempo con il lavoro. Il problema è stato poi risolto. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione il sindaco di Porcari. L’azienda raccomanda di fare attenzione, non utilizzare gli ascensori durante le riparazioni: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche".

Massimo Stefanini