Diciannove serate di musica per tutti i gusti

"Questa volta – parla un raggiante e soddisfattissimo Mimmo D’Alessandro – il cartellone è davvero chiuso, chiusissimo. E sarà un’edizione stellare". Come dar torto al “patron“ del Summer Festival, che ha voluto regalare un’ultima chicca a tutti gli appassionati di musica: un’altra esclusiva nazionale e un’altro show da ricordare, sugli spalti delle mura. Il successo anticipato dell’edizione 2024 è già testimoniato dagli oltre 150mila biglietti già venduti e dei tanti “sold out“ già all’attivo per le ben diciannove serate messe in programma, delle quali due sono bis aggiunti alla data originaria andata “sold out“. Difficile, anzi impossibile, non trovare un artista di proprio gradimento.

Il Summer partirà quindi proprio con Eric Clapton, il 2 giugno, seguito, sempre nella splendida arena di viale Carducci, con le due date di Ed Sheeran, l’8 e il 9 giugno, le uniche in Italia. Dopo queste prime tre serate, il festival tornerà nella classica location di piazza Napoleone, a partire dal 30 giugno, con gli Swedish House Mafia, in una serata dove la parola d’ordine sarà: ballare.

Il 3 luglio toccherà a Tedua e il 5 luglio a Geolier, due star del rap nazionale, con quest’ultimo protagonista di vertice al recente Festival di Sanremo. Il 6 luglio arriveranno The Smashing Pumpkins e Tom Morello, entrambi in esclusiva italiana, così come Rod Stewart, il 7 luglio. L’11 luglio spazio a Calcutta e il 12 luglio al ritorno di Lenny Kravitz; altri due graditissimi ritorni a Lucca, il 15 luglio, Diana Krall e il 16 luglio, John Fogerty, leggendario ex-leader dei Creedence Clearwater Revival.

Il 18 luglio torna il rap italiano con Salmo & Noyz, prima di altre grandi esclusive nazionali: il 19 luglio Mika, il 20 luglio Sam Smith e il 21 e 23 luglio, i Duran Duran. Ultimi due appuntamenti, il 24 luglio, con il doppio concerto dei Toto e di Marcus Miller e il 26 luglio, con Gazzelle, la rivelazione del pop tricolore, anche lui protagonista all’ultima edizione di Sanremo.

p. cer.