Diamanti è il film più visto. Ma si avvicina Nosferatu

Con le festività appena concluse, si possono finalmente dichiarare i vincitori al botteghino delle sale cinematografiche lucchesi, tornate al centro delle preferenze del pubblico. Al primo posto saldamente Ferzan Ozptek “Diamanti”, programmato al Cinema Centrale e da alcuni giorni al Cinema Astra. A seguire, al secondo posto la commedia con Leonardo Pieraccioni “Io e te dobbiamo parlare” e chiude il podio il live-action per le famiglie “Mufasa – il re leone”. Grande successo in città anche per “Conclave”, approdato sugli schermi cittadini dal 1° gennaio e cresce l’attesa per il biopic su Maria Callas “Maria”, interpretato da Angelina Jolie con PierFrancesco Favino e Alba Rohrwacher, in programmazione al cinema Astra e al Cinema Centrale da oggi.

Inoltre continuano con successo i matinée della domenica al cinema Centrale, completamente rinnovato e con elevati standard tecnologici e di comfort, con la rassegna “Goodmorning Cinema”. Ogni domenica alle 10.45 proiezione di un film in prima visione in versione originale con sottotitoli in italiano. Domenica prossima “Maria”, mentre domenica 19 gennaio, attesissimo, “Nosferatu” (nella foto), in lingua originale. Nosferatu sarà al Moderno anche domani, sabato e domenica. Sempre per “Goodmorning Cinema“ domenica 26 gennaio “Emilia Perez”, vincitore di numerosi Golden Globes, domenica 2 febbraio “A complete unknown”, biopic su Bob Dylan con Tomothée Chalamet, domenica 9 febbraio “Babygirl”, coppa Volip alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia a Nicole Kidman, e chiude il ciclo domenica 16 febbraio “Captain America: brave new world”.

Da lunedì 13 gennaio, la programmazione del Cinema Centrale si amplia, con apertura nei giorni feriali alle 14.45 e la proposta ogni giorno feriale dei migliori film di prima visione che non hanno trovato sufficiente spazio nella programmazione strutturata. Ogni settimana tre titoli che si alternano ogni giorno, fornendo una varietà come non si è mai vista a Lucca. E a ogni ora un film diverso, per una programmazione che vuol andare incontro ai gusti e le esigenze del pubblico cittadino.

Quattro i titoli dal 13 al 22 gennaio, inediti per la città “Le occasioni dell’amore”, diretto da Stephan Brizé con Alba Rohrwacher, “L’orchestra stonata”, presentato a Cannes 2024, “Una notte a New York”, con Sean Penn e “Tofu in Japan. I biglietti sono acquistabili online su www.luccacinema.it o ai totem automatici installati in ciascun cinema.