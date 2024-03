“Dialogo di una prostituta con un suo cliente“ di Dacia Maraini

Simona Cavallari, nota al grande pubblico per aver vestito i panni del vicequestore Claudia Mares nella serie tv Squadra antimafia – Palermo oggi, sarà la protagonista del penultimo appuntamento con la stagione di prosa all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari organizzata dal Comune con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo. Mercoledì 6 marzo alle 21 l’attrice romana porterà in scena Dialogo di una prostituta con un suo cliente, scritto da Dacia Maraini e diretto da Guglielmo Ferro. Un testo forte, coinvolgente, profondo, che scandaglia in tutta la sua complessità l’animo femminile e ne rivela il lato più oscuro.

Lo spettacolo, prodotto da Patagonia Pictures, fa parte delle iniziative ideate dal Comune di Porcari per celebrare la Giornata internazionale della donna. È la storia di Manila, una ragazza che si prostituisce per mantenere se stessa e il suo bambino, partorito da pochi mesi. In una stanza spoglia ed essenziale riceve uno dei suoi tanti clienti, uno studente di economia venticinquenne e di buona famiglia, apparentemente schivo e timido, interpretato da Federico Benvenuto. La donna, provata da una vita fatta di umiliazione e privazioni, cerca in ogni modo di sottomettere verbalmente il giovane cliente che, al contrario, con la propria pacatezza sembra quasi provare sentimenti sinceri nei confronti di Manila.

Le musiche sono firmate dal pianista e compositore Massimiliano Pace, autore che ha legato il suo nome ad Andrea Camilleri: per il padre del commissario Montalbano Pace ha scritto le musiche di sei spettacoli teatrali, tra i quali La concessione del telefono e Il birraio di Preston.

Lunedì (4 marzo) e martedì (5 marzo ) dalle 16,30 alle 18,30 l’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara sarà aperto per la prevendita dei biglietti (intero 15 euro, ridotto 12 o 8 euro) che potranno essere acquistati anche in teatro la sera dello show.