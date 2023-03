Di nuovo pulito e sicuro il canile di Pontetetto

Far sì che il canile di Pontetetto sia un luogo accogliente, sicuro e pulito per i nostri amici a quattro zampe. Era questo l’obiettivo del sopralluogo che si è tenuto ieri al canile municipale di Lucca da parte della commissione consiliare ambiente. Circa un mese fa, il canile era stato soggetto a dei controlli da parte dei Nas che avevano riscontrato la presenza di escrementi di roditore nella sala per i pasti, prevedendone la chiusura temporanea per poter procedere con la disinfestazione. È stata inoltre riscontrata un’infiltrazione nella sala adibita ai ricoveri temporanei.

La commissione ha potuto verificare la situazione di sicurezza e igiene in cui il canile vive. La stanza adibita alla preparazione del cibo è stata disinfestata ed è tornata operativa, mentre il problema dell’infiltrazione sarà risolto in tempi brevissimi: la ditta operatrice ha già provveduto con un sopralluogo, si stanno aspettando delle giornate senza pioggia per poter procedere con i lavori. Al sopralluogo erano presenti Nicola Buchignani, assessore ai lavori pubblici del Comune di Lucca, Cristina Consani, assessore all’ambiente, Daniele Bianucci, consigliere comunale, e Antonella Giannini, dirigente dell’ufficio edilizia pubblica.

"Abbiamo chiesto questa commissione a seguito del sopralluogo dei Nas, è doveroso e necessario capire che cosa è successo e comprendere come gestire al meglio questo luogo così importante per il territorio", sottolinea Bianucci. "Abbiamo a cuore questo posto. Per questo sono stati investiti 120mila euro a mutuo per l’ampliamento del gattile, un progetto che è molto importante per il territorio anche tenendo conto delle numerose richieste delle associazioni che si impegnano ogni giorno per salvaguardare i nostri amici a quattro zampe" aggiunge Consani.

Gli interventi attuati a seguito dei controlli hanno contribuito a rendere il canile di Pontetetto un luogo accogliente e sicuro per gli animali che ospita. Sono numerosi gli operatori e i volontari che ogni giorno si impegnano per salvaguardare cani e gatti meno fortunati, provvedendo alla loro cura con passione e amore. Ad oggi il canile di Pontetetto conta circa 57 cani ospitati, un numero che rende molto soddisfatti gli operatori in quanto è molto più basso rispetto ad anni fa, quando sono arrivati a registrare anche 150 cani. Sembra infatti che l’adozione sia un’opzione sempre più scelta dai lucchesi.

Per chi vuole dare il suo contributo, il canile organizza "La Sgambatura", l’attività che permette di portare a passeggio i cani ospiti quattro pomeriggi a settimana – lunedì, mercoledì, giovedì e sabato - con orario variabile a seconda della stagione.

G.Alb.