"Devastazione e tristezza infinite"

"Sembra di stare in una sorta di inferno, con intorno una devastazione e una tristezza immaginabili", sono le parole di uno sgomento Andrea Talani, sindaco di Molazzana, che non ha mai lasciato il posto del disastro da quando lo ha raggiunto la notizia dell’incendio alla mezzanotte di sabato.

"Tanta preoccupazione – va avanti Talani – sul momento e poi grande dolore mentre si faceva sempre più strada la certezza che all’interno dell’abitazione distrutta, nel momento dell’esplosione, con molta probabilità si trovassero i proprietari, da poco rientrati dopo una serata trascorsa in un ristorante della zona. I telefoni muti e la loro auto posteggiata di fronte all’abitazione, purtroppo, sono stati i primi segnali di conferma che la tragedia si fosse consumata nel preciso istante in cui era stato avvertito quel terribile boato e la casa era stata letteralmente sventrata".

Il sindaco poi ci tiene a rimarcare "l’incredibile lavoro dei vigili del fuoco e delle loro squadre di tecnici specializzati, impegnati senza sosta e con grande abnegazione nella ricerca dei dispersi, come delle forze dell’ordine sempre presenti".

"Gli attuali proprietari – va avanti Talani – avevano comprato la villetta completamente restaurata pochi anni fa, vivevano e lavoravano a Taiwan, ma trascorrevano molto tempo nel nostro paese, in questa che fino a oggi era un’oasi di pace e tranquillità, immersa totalmente nel verde della nostra montagna e lontana da qualsiasi disturbo cittadino, ora diventata triste luogo di una incredibile tragedia. Erano arrivati all’inizio di questo mese per trascorrere le feste nella loro amata casa. Una tragedia che colpisce e coinvolge tutta la comunità in un lutto che ci lascia attoniti, disarmati e colmi di dolore".

Annullati tutti gli eventi in programma nella giornata di ieri nel comune di Molazzana; dalla partita di calcio dell’Usd Molazzana, prevista nello stadio locale contro la squadra del Pescia, allo spettacolo della Compagnia dell’Aschera in programma per le 16 al Teatrino Amelio Biagioni di Sassi.

Fiorella Corti