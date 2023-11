“Deserto in città“ per ricordare. Fratel Paoli

Da oggi al 2 dicembre si tiene a Lucca una nuova edizione de “Il deserto nella città”, l’iniziativa nata dallo stimolo di fratel Arturo Paoli di proporre l’invito a creare uno “spazio vuoto” nella quotidianità, per sperimentare una condizione simile al deserto, luogo per eccellenza della ricerca spirituale. Promossa dall’associazione Amici di Fratel Arturo Paoli assieme al Fondo Documentazione Arturo Paoli della Fondazione Banca del Monte di Lucca, questa edizione si intitola “Amorizzare le relazioni per una comunità di Pace”.

Il programma si apre oggi alle 17 al Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino) con un momento di formazione per docenti e educatori per confrontarsi sulla necessità di “mettere anima” nell’azione educativa. Sull’argomento “Educare e fare scuola: pilastri di una comunità” interverranno Sara Costanzo, pedagogista, formatrice, counselor, esperta di tematiche educative relative all’infanzia e all’adolescenza, e Wolf Notker, monaco benedettino e musicista, già Abate primate della confederazione benedettina dell’ordine di san Benedetto fino al 2016. Giovedì 30, giorno in cui si ricorda la nascita di fratel Arturo Paoli, alle 17, ancora al Palazzo delle Esposizioni si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “I pilastri della felicità: etica delle virtù e consapevolezza” con il monaco Wolf Notker e la psicoterapeuta Giuseppina Tazzioli, esperta in bio-psico-genealogia. Il Deserto nella serata di giovedì si sposta nella chiesa di San Martino in Vignale. Qui alle 20 verrà proposta una meditazione in memoria di Charles de Foucauld, ispiratore delle congregazioni dei Piccoli fratelli di Gesù e del Vangelo a cui apparteneva fratel Arturo Paoli. Seguirà la messa presieduta dall’arcivescovo Giulietti.