Derapate, sbandate e corse folli in strada. Protestano i cittadini per un “pilota“ pericoloso

Dopo diverse volte in cui si è divertito a svolgere manovre da pilota provetto, con derapate continue, sbandate controllate, testa coda, come se fossimo all’autodromo per una gara di Formula Uno, qualcuno avrebbe preso il numero di targa. Accade quasi ogni sera intorno alle 21, alla rotonda di via Valico che incrocia via San Francesco d’Assisi. Siamo alla periferia di Altopascio. La vettura in questione sarebbe una Bmw di colore grigio. Il conducente rischia seriamente la patente. Sì, perché le telecamere della videosorveglianza dovranno adesso confermare i dati identificativi del veicolo. Poi le forze dell’ordine potranno intervenire, magari sorprendendo sul fatto l’autore di queste prodezze automobilistiche. I residenti in quella zona adesso hanno paura.

Si tratta di azioni pericolose, per chi, ad esempio, con la bella stagione, si gode il meritato riposo serale, dopo cena, con una passeggiata sui marciapiedi, magari gustandosi un gelato al fresco o portando a spasso il cane. Con la potente vettura in varie evoluzioni, si possono creare situazioni di pericolo, ad esempio se il ...pilota dovesse perdere il controllo del mezzo e investire gli ignari pedoni presenti. Le forze dell’ordine fanno quello che possono, ma ovviamente è impossibile perlustrare ogni centimetro del territorio. Con le telecamere si ricavano informazioni ulteriori. Non sarebbe l’unico caso. Alcuni giovani sarebbero stati notati all’altezza dell’asilo di via Valico inscenare Gran Premi di Moto GP con motorini e scooter da cross.

Altri episodi si registrano anche sulla via Romea, sempre nelle ore notturne, con moto di grossa cilindrata e pure in via Pacconi a Porcari.

Ma.Ste.