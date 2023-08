Depuratore Casa del Lupo, Piana: Aquapur: "Obiettivo finire lavori entro 2023"

Fine 2023 o, considerando gli immancabili imprevisti come il meteo capriccioso o l’aumento costi materie prime, primi mesi del 2024 come fine lavori. E’ la data prevista per il termine dei lavori al nuovo impianto di depurazione di località Casa del Lupo, tra i Comuni di Porcari e Capannori, lungo l’autostrada Firenze-Mare. "Siamo arrivati ormai all’80% della realizzazione. Le opere murarie sono praticamente pronte. L’ultimo 20% da fare è relativo alla parte elettrica, il motore dell’opera – dichiara il neo presidente di Aquapur Franco Fanucchi (foto) – e quindi consideriamo come obiettivo la fine del 2023, se poi dovessimo sforare nel 2024 avremo però un tipo di intervento eseguito a regola d’arte. A questa deadline che ci siamo dati bisogna aggiungere sei mesi per i collaudi e le certificazioni.

Quindi, per la definitiva chiusura dei cantieri andremo a giugno 2024, oppure più avanti. Ma non si sbaglia sostenendo che al massimo in autunno del 2024, avremo la definitiva consacrazione dell’intervento, costato circa 19 milioni (14 finanziati con mutui e 5 anticipati dai soci privati, le cartiere), che porterà ad una capacità potenziata dell’impianto, da 1700 a 2300 metri cubi all’ora di acque reflue. Si passerà da 11 a quasi 16 milioni di metri cubi all’anno. Questo è l’obiettivo fondamentale che ho avuto sin dal primo momento in cui ho accettato la proposta". Quale bilancio può tracciare dopo due mesi di insediamento? "Senza dubbio molto positivo. In questo primo periodo mi sto adeguando, imparando i tanti aspetti della materia – spiega l’ex vice sindaco ed assessore alla Protezione Civile e ai lavori pubblici del Comune di Porcari, – presiedo i cda in fase di ascolto. E’ normale che sia così e, anzi, ringrazio la vice presidente, Lara Pacini che mi sta aiutando in maniera fondamentale. Così come ringrazio gli ingegneri Fabio Simonetti e Lorenzo Matteucci per la disponibilità e la pazienza. Questa per me ha rappresentato una nuova sfida – chiosa Fanucchi, – dopo 16 anni trascorsi nella Pubblica Amministrazione. Sono soddisfatto anche della collaborazione che sto avendo non solo dai Comuni, ma anche dagli altri Enti, come la Regione? Gli odori molesti? Hanno ragione i cittadini a protestare: il depuratore sarà a prova di miasmi, grazie alle nuove tecnologie. Non posso però promettere gli altri".

