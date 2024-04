Del Chiaro lancia "Strade vivibili". Il progetto parte da Marlia

Incroci rialzati colorati per essere maggiormente visibili, isole pedonali e ogni possibile sistema per tutelare ciclisti e pedoni, i cosiddetti utenti "deboli" sulle strade. Ecco "Strade vivibili": questo il nome di un progetto di riqualificazione del territorio che mette in campo il candidato sindaco Giordano Del Chiaro, per rendere i 40 paesi che compongono il comune di Capannori, paesi a misura di donne, uomini e bambini, realizzando anche soluzioni innovative.

Il candidato a sindaco del centrosinistra per le comunali a Capannori, Giordano Del Chiaro, lo ha presentato alla cittadinanza ieri mattina, in occasione dell’inaugurazione della sede del comitato elettorale a Marlia, in via Masini 14. La scelta del luogo per parlare di questo progetto non è stata casuale, come ha detto lo stesso candidato. "Sono molto contento di aprire questa sede a Marlia perché ritengo le aperture dei comitati elettorali un modo per semplificare il contatto con i cittadini, fornendo loro luoghi vicini dove poter esprimersi e fare richieste - ha spiegato Del Chiaro - e via Masini inoltre rappresenta una strada di Marlia che convive con una situazione di traffico difficile, che abbiamo in parte alleggerito con misure già realizzate, su cui già abbiamo idee per nuovi interventi, ma che soprattutto dovrà essere interessata, come tanti centri abitati del nostro territorio, da una vera e propria riqualificazione volta alla sicurezza, sia intesa come stradale, sia come urbana. Parlare del progetto ‘Strade vivibili’ da qui non è un caso: Capannori è un territorio esteso, molto vasto, e in molte zone c’è una convivenza fra aree residenziali e quelle produttive. Il progetto ‘Strade vivibili’ vuole restituire a ciclisti e pedoni la vivibilità della strada in modo sicuro e protetto".

"Poter fare una passeggiata vicino casa in tutta tranquillità, utilizzare piste ciclabili, raggiungere camminando sul marciapiede un negozio del paese deve diventare la normalità nei centri abitati di tutto il territorio capannorese. Conosco molto bene questa problematica - chiosa Del Chiaro - , e me ne faccio carico per risolverla: sarà una mia priorità, una volta eletto sindaco. Puoi contarci, Capannori". La sede elettorale di Marlia sarà un punto di riferimento per il paese di Marlia e per gli abitanti della zona nord del territorio.

Massimo Stefanini