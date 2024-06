Del Chiaro, ecco tutta la giunta. Deleghe e ruoli nell’amministrazione: "Cambiamento e rispetto dei votanti"

Una giunta rosa. Cinque assessori donne su sette. Presentata dal sindaco, Giordano Del Chiaro, la squadra che governerà a Capannori fino al 2029. Seguendo una specie di manuale Cencelli a livello comunale, diciamo che tutti i gruppi sono rappresentati e quindi tutti i gruppi politici della coalizione avranno un loro rappresentante. Vediamo lo schema: tre assessori arrivano dal Pd, Davide Del Carlo, Ilaria Carmassi e Claudia Berti; Serena Frediani lista Del Chiaro; Matteo Francesconi, record man di preferenze, arriva dal gruppo Capannori Corre così come Silvana Pisani e Silvia Sarti per Alleanza Rosso Verde. Nessun esterno e Luca Menesini che, come aveva puntualmente dichiarato, farà il consigliere o il presidente del civico consesso. Esperienza nel segno della continuità e rinnovamento. Ma su sette ministri del governo locale, 4 sono conferme ed erano scontati, come da noi anticipato, Francesconi, Del Carlo, Frediani, Carmassi. Tre le novità: Claudia Berti, Silvana Pisani (che festeggia con il primo assessorato i venti anni consecutivi di presenza in consiglio) e Silvia Sarti. Ecco le deleghe nello specifico.

Il sindaco Del Chiaro tiene le deleghe alla comunicazione, al personale, alle opere strategiche al PNRR; Matteo Francesconi, vicesindaco, lavori pubblici, pronto intervento, mobilità, nuove circoscrizioni, tutela degli animali; Claudia Berti, ambiente, politiche giovanili, cultura, politiche per la casa, Osservatorio per la Pace; Davide Del Carlo, urbanistica, protezione civile, sicurezza dei paesi, polizia municipale; Ilaria Carmassi, edilizia scolastica, turismo, Pari Opportunità, servizi al cittadino, affari legali; Serena Frediani, polo tecnologico, calzaturiero, attività produttive, commercio, sport e disabilità; Silvia Sarti, politiche educative, mense scolastiche e Piana del Cibo, politiche sociali, diritto alla salute; Silvana Pisani, bilancio, partecipate, patrimonio, agricoltura, relazioni con il consiglio comunale.

Il vernissage, con tanta gente, di fronte al palazzo del Municipio, con il primo cittadino che ha commentato: "Nella composizione della squadra, ho seguito le indicazioni espresse dai cittadini da un lato e, dall’altro, il cambiamento, dando così la possibilità agli assessori confermati di cimentarsi con nuove sfide e a quelli nuovi di mettersi al servizio della cittadinanza". Massimo Stefanini