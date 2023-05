Degrado al giardino tra rifiuti al fontanello e panchine “mangiate“ dall’erba

"Degrado al parco della chiesa di Segromigno Monte, con l’onere della manutenzione che spetta al Comune come lo stesso Municipio ha precisato ai cittadini sui social dopo le proteste di qualche tempo fa. Una struttura realizzata nel 2008, quasi abbandonata, ma che avrà la consueta attenzione... elettorale tra qualche mese".

Sono le parole dei consiglieri della Lega capannorese, Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso e il militante Vasco Ricci, su un’opera che deve essere adeguatamente sistemata.

"L’assessore Del Chiaro, tra un comunicato e l’altro - , aggiungono i consiglieri del Carroccio in una nota diffusa alla stampa - non trova il tempo né per parlare con i cittadini né per andare in giro per la città, magari per rendersi conto concretamente di ciò che non funziona".

"Abbiamo denunciato di recente - sostengono gli esponenti leghisti - , i cumuli di spazzatura accatastati alla scuola media di Lammari, al parco giochi Ilio Micheloni e al Palapiaggia ed ora è la volta dei rifiuti al fontanello sul ciglio della strada di fronte alla chiesa di Segromigno in Monte abbandonati, certo, da qualche incivile, ma che sono sintomatici, secondo noi, del malfunzionamento del sistema della raccolta a cui assessore e Ascit devono porre rimedio".

"Inoltre nel giardino adiacente, le panchine sono state ormai “ingoiate“ dall’erba alta, così i giochi per bambini. Una situazione intollerabile - conclude la nota -, per Segromigno, ignorata però da sindaco e assessori".

M.S.