De Bernardi, Schrader e Modine. Prosegue la parata di stelle

Prosegue spedito il programma di Lucca Film Festival, che nei prossimi giorni ha in cartello altri appuntamenti imperdibili con ospiti internazionali. Oggi, alle ore 21, al cinema Astra verrà consegnato il premio alla carriera al regista undergroud Tonino De Bernardi (Chivasso, Torino, 1937). Tra le sue pellicole più significative “Viaggio a Sodoma“ (1988) co il quale ha vincto ex aequo il World Wide Video Festival di Den Hag, in Olanda, e “Appassionate“ (1999). Dopo la cerimonia e la consegna del riconoscimento, sempre al cinema Astra, De Bernardi presenterà in anteprima italiana il suo nuovo film “ Antonio/Paolo/Atti Profani/Cherì“ (2024), che vede in scena gli attori Paolo Gobetti, Elena Bucci, Marco Sgrosso, Giulietta De Bernardi, Mariella Navale e Paola Olivetti. La giornata di domani vedrà inoltre due proiezioni speciali, che anticiperanno la serata di venerdì, in cui verrà consegnato il premio alla carriera a Paul Schrader, sceneggiatore anche di capolavori come “Taxi Driver“ e “Toro Scatenato“.

Nella giornata di oggi ci saranno, infatti, due proiezioni speciali: alle ore 17, all’auditorium in San Micheletto l’appuntamento è con “The Walker“ (Stati Uniti/Regno Unito/Isola di Man, 2007), mentre alle 23, al cinema Astra ci sarà “Hardcore“ (Stati Uniti, 1979).

Domani sera, ad accendere le luci sul Festival, ci sarà l’attore Matthew Modine, che presenterà in esclusiva italiana il suo film al cinema Astra, “The Martini Shot“. Tantissimi i personaggi cult interpretati da Modine, come il Soldato Joker in “Full Metal Jacket“ e l’ultimo grande successo con il Dr. Martin Brenner nel fenomeno globale di Netflix “Stranger Things“.