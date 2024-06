Dargen D’Amico, si balla. Giovedì concerto gratuito

Tutto pronto in piazza Felice Orsi per il concerto di Dargen D’amico, l’evento musicale più atteso dell’Estate porcarese. L’artista, forte del successo ottenuto anche all’ultimo festival di Sanremo con Onda alta, salirà sul palco la sera di giovedì alle 21.30. Lo spettacolo, organizzato e sostenuto dall’associazione Porcari Attiva, dedita alla valorizzazione del centro commerciale naturale del paese, con il supporto del Comune di Porcari, è inserito nel calendario del Wøm Fest Off, la rassegna musicale che dal 2016 anticipa a Lucca le tendenze del panorama indie. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Quella di Porcari è la sesta delle ventidue date ad oggi in programma per offrire al pubblico un assaggio dell’ultimo progetto discografico dell’artista, Ciao America, uscito per Island Records lo scorso febbraio. Sul palco, insieme a lui, ci saranno i musicisti e collaboratori Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi.

Rapper, cantautore e produttore milanese, Dargen D’Amico è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dieci album che esprimono uno stile caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Ha collaborato, tra gli altri, con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua, È stato inoltre giudice di X Factor nel 2022 e nel 2023.