Dare un’anima alla sinistra. Workshop su economia e transizione ecologica

Prende corpo sul nostro territorio “Dare un’anima alla sinistra”, un progetto che si presenta con l’obiettivo di “fare formazione politica, per il cambiamento e l’unità dell’area progressista”.

L’iniziativa nasce a seguito della presentazione dell’omonimo libro di Vannino Chiti, che nelle settimane scorse ha riscontrato a Lucca una grande partecipazione. Il primo appuntamento è per oggi alle 17,30, quando nella sala dell’Agorà ci si confronterà intorno all’argomento “L’economia non è una scienza per vecchi. La nuova sfida della Toscana: coniugare economia, transizione ecologica e tutela del lavoro”. I relatori saranno Stefano Casini Benvenuti, già direttore dell’Irpet e Maurizio Perna, dirigente di Ente pubblico. A coordinare il workshop sarà Alessandro Rosati; a presentare il progetto, accanto a Vannino Chiti, saranno Daniele Bianucci e Lucia Micheli.