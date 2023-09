Danza, Lucca: 19 giovani da tutta Europa al programma “Try”

Presentata la seconda edizione di "TRY - International Training and Research program for Young dancers" un programma di ricerca e formazione per le giovani promesse della danza provenienti da tutta Europa. Da tutta l’Europa a Lucca per il secondo anno consecutivo, la danza contemporanea e le arti del movimento portano nella nostra città ballerini da tutto il continente, grazie all’esperienza del programma di ricerca e formazione TRY. A giugno si è conclusa con grande successo la prima edizione, che ha aperto le porte alle audizioni per il secondo anno di studi.

Sono 19 gli allievi, che hanno passato la selezione, scelti tra oltre 100 candidati in presenza nella nostra città o tramite videolezioni. Hanno tra i 18 e i 22 anni e provengono da Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, La Réunion (isola francese dell’Oceano Indiano), Portogallo, Spagna e Svezia. I giovani ballerini vivranno per un anno a Lucca e frequentare i nove mesi di lezioni e masterclass tenute da insegnanti e coreografi affermati in tutto il mondo.

Lavoreranno negli spazi di “Motore592“, ex carrozzeria di proprietà della coreografa newyorkese Stefanie Nelson, oggi ristrutturato e adibito a studio di danza. Si conferma alla direzione artistica del programma TRY, Marta Coronado, docente di fama internazionale, ex danzatrice della celebre compagnia Rosas di Bruxelles e direttrice de La Faktoria. Direttrice organizzativa e responsabile del progetto è anche quest’anno Elisabetta Fiorini, docente al Liceo musicale artistico A.Passaglia e direttrice della scuola Fuoricentro Danza. Oltre alle professioniste e ai ballerini presente anche Pia Mencacci, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che anche quest’anno metterà a disposizione borse di studio per i giovani. Presente anche l’assessore alla cultura del Comune, Mia Pisano che ha incontrato gli allievi prima della presentazione: "Per la città TRY rappresenta un ulteriore fiore all’occhiello – ha sottolineato – e un arricchimento dell’offerta formativa internazionale che Lucca offre".

"Siamo davvero felici di tornare a proporre un programma così ambizioso per la formazione dei giovani danzatori – hanno detto Elisabetta Fiorini e Marta Coronado – e condividere giorno dopo giorno con loro la passione per la danza contemporanea, che è la nostra arte". Il percorso didattico TRY è rivolto a studenti di danza che abbiano terminato la scuola secondaria superiore e desiderino dedicarsi a una carriera professionale per diventare danzatori, coreografi, performer. L’evento finale performativo, condiviso con la città e aperto al pubblico, è inserito nel programma ViviLucca

Rebecca Graziano