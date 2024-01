Danza al Giglio. Una stagione internazionale

L’attesa n’è valsa la pena. Questo è il primo pensiero che affiora alla lettura dei cinque appuntamenti per il cartellone di Danza 2024 del Teatro del Giglio, che, anche quest’anno, offrirà al pubblico di appassionati un insieme di titoli affascinanti e internazionali.

Presentato ieri, in conferenza stampa, dal direttore artistico Cataldo Russo e dal presidente Giorgio Angelo Lazzarini del teatro del Giglio, un programma capace di emozionare toccando corde e sensibilità diverse, sempre all’insegna dell’altissima qualità delle proposte artistiche di danza moderna e contemporanea di livello internazionale che spaziano dalla Paul Taylor Dance Company, che andrà in scena il primo febbraio, al Leone d’Oro Saburo Teshigawara, del 30 aprile. Passando per lo straordinario spettacolo previsto per il 17 aprile di Akram Khan Company, quello del 17 maggio con Ambra Senatore e Stefano Questorio e, infine, l’8 marzo, Aline Nari, impreziosirà la stagione con l’anteprima di uno spettacolo rivolto ai giovani.

"Abbiamo ritardato per motivi tecnici – dice il Presidente Lazzarini – saltando la proposta autunnale. Questo sarà solo un incentivo a invogliare a venire a vedere le valide proposte previste per la primavera. Inoltre abbiamo deciso di dare un taglio completamente diverso e volto più alla danza moderna. Inoltre, abbiamo raggiunto un grande accordo di scontische con le scuole di danza lucchesi, per invogliarle a venire a teatro".

"Il taglio del calendario è volutamente internazionale, per riuscire a stare a passo con la città – dice il direttore artistico Russo – Andando verso la primavera vogliamo redere gli spettacoli aperti anche ai turisti. Con un cartellone così unico e ricco di stelle, la danza non passa in secondo piano rispetto al resto, ma si ingloba perfettamente al resto della programmazione".

Per la stagione di Danza 2024, due sono le novità da segnalare: l’anticipo degli spettacoli alle ore 20.30 e una giornata dedicata alla speciale promozione “early bird”, che prevede lo sconto del 20% sul prezzo degli abbonamenti acquistati in biglietteria nella giornata di sabato 13 gennaio.

Rebecca Graziano