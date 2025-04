"Dalla Regione fondi importanti per la lucchesia"

LUCCA"La seconda variazione di bilancio della Regione interviene con due azioni principali: da un lato 8 milioni di euro a sostegno delle famiglie, delle imprese e del terzo settore colpiti dall’alluvione del 14 e 15 marzo scorso; dall’altro viene costituito un fondo da oltre 39 milioni per il rilancio del Sistema Moda. Una manovra, quindi, che ha riguardato i bisogni concreti del tessuto sociale ed economico dei nostri territori e, in particolare, parla direttamente alla provincia di Lucca". Lo dicono Valentina Mercanti e Mario Puppa, consiglieri regionali del PD, commentando l’approvazione della seconda variazione di bilancio. "Vogliamo sottolineare il dato della centralità in questa manovra finanziaria della provincia di Lucca – spiegano Mercanti e Puppa –. Dalle risorse per i contributi a seguito degli eventi alluvionali e franosi, come la frana di Molazzana dove arriveranno 400mila euro, che hanno colpito duramente il nostro territorio, al fondo per il settore Moda che rappresenta una buona opportunità per il comparto calzaturiero, così rilevante per la presenza della rete di Segromigno a Capannori. Vi sono poi risorse in materia sociosanitaria come la ristrutturazione dell’immobile ASL a Lucca. Molte risorse, poi, sono destinate ai lavori pubblici e alle infrastrutture, tra cui la progettazione del terzo lotto della Circonvallazione di Altopascio, con 1 milione e 250mila euro, opera strategica per la viabilità della Piana; alcuni impianti sportivi e aree verdi come nel Comune di Camporgiano, la rotatoria di Gallicano; l’intervento per la strada provinciale di Capannori; il finanziamento per interventi di rigenerazione urbana a Piazza al Serchio e per il recupero della Rocca di Soraggio".