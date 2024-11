Dalla pista ghiacciata rotonda al circo 3D

Tra le più importanti attrazioni la pista di pattinaggio sul ghiaccio con il nuovo Ice Park Lucca che sarà per la prima volta allestito nel piazzale dell’Antico Caffè delle Mura. La pista sarà inaugurata venerdì 22 novembre e poi aperta tutti i giorni a partire da sabato 23. Sarà circolare, abbraccerà l’intera piazza circondando il monumento.L’anima della Fabbrica del Natale sarà ovviamente Babbo Natale, che accoglierà i bambini nella sua stanza magica ed incantata insieme alla Fatina del Natale. I bambini potranno scrivere la letterina direttamente sul posto, alla Fabbrica del Natale, e lasciarla a Babbo Natale, parlare con lui e fare una foto ricordo. I giorni di apertura in programma sono 7-8 -13-14-15-20-21 e 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 19 ad ingresso libero. La tradizione viva dei presepi e degli alberi di Natale decorati a festa diventa un itinerario da scoprire nelle chiese e nei palazzi del centro. In particolare sotto il loggiato del Palazzo Pretorio una Natività unica firmata dall’art designer Francesco Zavattari, con un grande gruppo di statue della Fontanini Spa, realizzata grazie alla collaborazione con la Misericordia di Borgo a Mozzano (e con la sponsorizzazione di Grand Hotel Guinigi), mentre nella chiesa di Santa Maria Nera il presepe storico del ‘600. Per la prima volta arriveràil Circo AtmoSphere, il più grande circo italiano senza animali, dal 20 dicembre al 19 gennaio in Piazzale Don Baroni. Reduce da una tournée internazionale il circo offrirà uno spettacolo a cavallo tra tradizione e tecnologia, con animali olografici in 3D e un palco visibile a 360°.