Dalla Garfagnana agli Stati Uniti “Lady Kindness“: la maxi scultura sarà inaugurata a Cortland in Ohio

Sabato sera 17 agosto, a Cortland, nello Stato dell’Ohio negli Stati Uniti, verrà inaugurata "Lady Kindness", 11 metri di altezza per 89 tonnellate di marmo bianco, una scultura record interamente realizzata a Gramolazzo in Comune di Minucciano dall’azienda Garfagnana Innovazione, di cui Ceo è Stefano Coiai e presidente Marco Lombardi. "Lady Kindness" è un’opera unica nel suo genere. E’ il frutto di quattro anni di lavoro su un progetto che, ad oggi, risulta essere una delle più grandi opere scultoree realizzate in tecnica digitale, con lavorazione robotica. Un’opera in stile classico, realizzata in marmo bianco, l’unione della tradizione scultorea con l’innovazione robotica.

Il lavoro è iniziato nel 2019, con la scansione 3D in loco del modello in creta, realizzato da un artista americano, per poi proseguire con la scelta del marmo e la fresatura Cnc, operata dai robot di "Garfagnana Innovazione" a Gramolazzo. I pezzi così sgrossati digitalmente sono stati poi rifiniti a mano da una squadra di artisti finitori esperti, i quali, con esperienza e sensibilità, hanno saputo donare alla scultura il dettaglio finale, che tutti potranno ammirare a partire da sabato 17 agosto, quando, durante una solenne cerimonia appositamente preparata e organizzata, la scultura verrà svelata al pubblico per la prima volta.

"Un’opera unica nel suo genere - commenta con orgoglio e soddisfazione il Ceo di Garfagnana Innovazione, Stefano Coiai, il quale sarà presente alla cerimonia di inaugurazione - , ricca di significato e di bellezza ed allo stesso tempo una sfida tecnologica, artistica ed umana che ha portato un pezzo di Garfagnana al di là dell’Atlantico. Una dimostrazione che la Garfagnana è una terra ricca di tradizioni e competenze artigianali, ma anche di innovazione e sviluppo tecnologico".

La scultura, spedita via nave, ha attraversato l’Atlantico e tra il novembre 2023 e il marzo 2024 è stata collocata su una piccola isola nel lago della tenuta Cadobaz, situata a Cortland, una città situata nel nord dell’Ohio, un luogo immerso nella natura, ed è stata realizzata nell’ambito di un progetto che ha come fulcro la Fondazione Avamar, su progetto del dottor Farid Naffah, la quale si occupa di aiutare le persone anziane meno abbienti, facilitando loro l’accesso a medicinali e cure. I proventi della cerimonia di apertura saranno infatti interamente devoluti alla Fondazione.

Dino Magistrelli